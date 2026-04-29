В Австралии разбился самолет, есть погибшие

В результате крушения легкого самолета в районе аэропорта Парафилд в штате Южная Австралия 2 человека погибли и еще 10 пострадали.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении полиции штата.

По данным ведомства, около 14:10 по местному времени (08:10 по бакинскому времени) самолет врезался в ангар при попытке захода на посадку, что привело к возгоранию, впоследствии ликвидированному пожарными расчетами.

Оба человека, находившиеся на борту, погибли на месте. Пострадавшие находились на земле рядом с ангаром, один из них получил тяжелые травмы.

В районе происшествия была проведена эвакуация, экстренные службы продолжают работу на месте. Полиция призвала жителей избегать этого района.

Как уточняется, к расследованию причин инцидента будет привлечено Австралийское бюро транспортной безопасности.