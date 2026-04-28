Писатель и публицист Михаил Шахназаров заявил, что партнёрство с Азербайджаном было "опрометчивым", а Карабах - это "война с христианским миром".

Поразительно, как легко Шахназаров превращается из публициста в средневекового фанатика, размахивающего кадилом над картой мира. Называть сложнейший геополитический пасьянс и международно признанные границы "войной с христианством" - это не просто дешёвый популизм, это расписка в собственной профнепригодности.

А его фантазии о "мерах по диаспоральным направлениям" и вовсе отдают душком пещерного национализма, который он пытается выдать за заботу об отечестве.

В общем, классический Шахназаров: много яда, ноль логики и бесконечное желание казаться стратегом, оставаясь при этом обычным торговцем обидами.