Шахназаров и «война с христианством»: публицистика на уровне фанатизма
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о высказываниях Михаила Шахназарова.
Day.Az представляет публикацию:
Писатель и публицист Михаил Шахназаров заявил, что партнёрство с Азербайджаном было "опрометчивым", а Карабах - это "война с христианским миром".
Поразительно, как легко Шахназаров превращается из публициста в средневекового фанатика, размахивающего кадилом над картой мира. Называть сложнейший геополитический пасьянс и международно признанные границы "войной с христианством" - это не просто дешёвый популизм, это расписка в собственной профнепригодности.
А его фантазии о "мерах по диаспоральным направлениям" и вовсе отдают душком пещерного национализма, который он пытается выдать за заботу об отечестве.
В общем, классический Шахназаров: много яда, ноль логики и бесконечное желание казаться стратегом, оставаясь при этом обычным торговцем обидами.
