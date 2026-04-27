Открывшему стрельбу на ужине в Белом доме предъявлено обвинение

31-летний Коул Аллен, подозреваемый в стрельбе во время ужина для корреспондентов Белого дома, обвиняется в покушении на убийство президента и других преступлениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на CNN, прокуратура ходатайствовала о его задержании до начала судебного разбирательства, слушание по вопросу о мере пресечения назначено на 30 апреля.

Инцидент со стрельбой произошел 25 апреля в столице США в гостинице Washington Hilton на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, на котором присутствовала вся верхушка американской администрации. В результате пострадал охранник из числа сотрудников Секретной службы США. Стрелявший был задержан, им оказался 31-летний американец из штата Калифорния Коул Томас Аллен. Как затем выяснилось, он заранее снял номер в гостинице Washington Hilton и смог пронести туда оружие, в том числе огнестрельное.