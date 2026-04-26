Астрономы рассказали сразу о двух «цветных» полнолуниях в мае

Два полнолуния будут наблюдаться в мае в 2026 году. Второе по счету принято назвать "голубой" Луной, но с цветом это не связано, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария, передает Day.Az.

Полнолуния будут наблюдаться в первый и последний дни месяца - 1 и 31 мая.

"Второе полнолуние в месяце принято называть голубой Луной, но это никак не связано с цветом нашего спутника. Необычное название заимствованно от английского выражения "once in a blue moon!". Буквальный перевод - "однажды при голубой Луне" - малоинформативен без понимания контекста. Это выражение описывает событие или явление, которое случается настолько редко, что вероятность его наступления крайне мала, почти равна нулю. Одно из значений эквивалентно русскому выражению "После дождичка в четверг" (то есть крайне редко, либо никогда)", - сказали ТАСС астрономы.

Вторая полная Луна в течение одного месяца время от времени наблюдается из-за того, что промежуток между полнолуниями составляет 29,53 дня, что чуть короче средней продолжительности месяца. Следовательно, в календаре периодически "накапливается" дополнительное полнолуние.