Трамп дал Тегерану три дня

У Ирана есть примерно три дня до возможного удара по нефтяной инфраструктуре.

Как передает Day.Az, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

"У Ирана остается около трех дней до того, как их нефтяная инфраструктура взорвется", - указал он.

Американский лидер подчеркнул, что, по его оценке, преимущество в переговорах находится у Соединенных Штатов.

"Все козыри на руках у США", - заключил он.