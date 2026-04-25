Стало известно, когда могут состояться прямые переговоры между США и Ираном

Встреча между спецпосланниками Дональда Трампа и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи может состояться 27 апреля, после того как Джаред Кушнер и Стив Уиткофф проведут отдельные двусторонние переговоры с пакистанскими посредниками.

Как передает Day.Az, об этом сообщает журналист Axios Барак Равид, со ссылкой на пакистанские источники.

По их словам, встречи иранского министра с пакистанскими чиновниками в Исламабаде сегодня и завтра будут сосредоточены на возобновлении переговоров с администрацией Трампа.

В то же время Трамп заявил, что Иран хочет обсудить возможную сделку с США и планирует сделать предложение, направленное на удовлетворение американских требований