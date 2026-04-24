Энергетика будущего уже в Карабахе

Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Экономика Азербайджана уже давно не строится исключительно на нефти и газе. Государство делает ставку на диверсификацию, на технологии и формирование новой энергетической базы. Под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева наша страна последовательно выстраивает новую экономическую реальность, в которой речь идет о создании полноценной инфраструктуры возобновляемой энергетики. И именно благодаря политической воле и стратегической линии главы государства "зеленый" переход в Азербайджане обрел конкретные очертания, проекты и сроки.

Новость о том, что инвесторы солнечного проекта "Шафаг" приступили к установке солнечных панелей в Джебраильском районе, на первый взгляд выглядит как очередной этап строительства. Однако это куда более важный сигнал: проект перешел из стадии планирования и инвестиций в стадию реального физического воплощения.

Еще совсем недавно упоминание Карабаха и Восточного Зангезура вызывало совсем другие образы: разрушенные после оккупации дома, земли, десятилетиями остававшиеся в запустении. Сегодня картина принципиально иная. На тех же территориях разворачивается масштабное строительство, внедряются новые технологии, и именно здесь закладывается энергетическое будущее страны. Проект "Шафаг" - один из самых наглядных примеров этой трансформации.

Проект стоимостью 200 миллионов долларов получил окончательное инвестиционное одобрение в июне 2025 года. Конечная цель - солнечная электростанция мощностью 240 МВт, которая ежегодно будет производить порядка 500 ГВт·ч возобновляемой энергии. Завершить строительство планируется в 2027 году.

Прогресс уже заметный: основное оборудование - фотоэлектрические модули, опоры, конструктивные элементы - доставлено и находится на площадке. Около 30% опор и трекерных систем уже смонтировано. На стройке сегодня заняты порядка 350 местных работников, причем 123 из них - жители, переселившиеся на освобожденные территории. В пиковый период строительства число рабочих мест вырастет примерно до 400.

СЭС "Шафаг" - это не просто электростанция. Проект встроен в более широкую технологическую схему. Он связан с программой электрификации Сангачальского терминала через механизм так называемой "виртуальной передачи электроэнергии": терминал подключится к национальной сети, управляемой "АзерЭнержи", через новую подстанцию 220/110 кВ. В итоге удастся сократить операционные выбросы Сангачальского терминала примерно вдвое. Семь газовых турбин, которые сейчас используются для генерации электроэнергии на терминале, будут поэтапно выведены из эксплуатации, а высвободившийся газ пойдет на экспорт.

Буквально вчера Президент Ильхам Алиев на азербайджано-латвийском бизнес-форуме обозначил контуры энергетической стратегии страны.

"Мы уже наблюдаем большой интерес со стороны крупных игроков. Наш план, основанный не только на наших устремлениях, но и на подписанных контрактах - юридически обязывающих контрактах, - предусматривает достижение мощности в 8 гигаватт солнечной, ветровой и гидроэнергетики к 2032 году. И это абсолютно реалистично. Мы в значительной мере заместим природный газ, используемый для производства электроэнергии, возобновляемыми источниками энергии, что позволит нам сэкономить несколько миллиардов кубических метров газа, столь необходимого сейчас на международных рынках. Он был востребован всегда в течение последних нескольких лет, а за последние пару месяцев - еще больше", - рассказал глава государства.

Президент Азербайджана подчеркнул, что страна планирует увеличить добычу и, безусловно, нарастить экспорт. Сегодня десять стран - членов Европейского союза получают природный газ из Азербайджана. Всего таких стран шестнадцать. И по этому показателю - поставкам трубопроводного газа - наша страна занимает первое место в мире. Так, внутри страны растет производство "зеленой" энергии, а на внешние рынки идет больше газа. В условиях растущего спроса в Европе это дает Азербайджану серьезное конкурентное преимущество.

И "Шафаг" - далеко не первый подобный проект. В октябре 2023 года в эксплуатацию вошла солнечная электростанция "Гарадаг" мощностью 230 МВт, построенная совместно с эмиратской Masdar. Она ежегодно вырабатывает около 500 миллионов кВт·ч - это эквивалент экономии 110 миллионов кубометров природного газа и предотвращения выброса 200 тысяч тонн CO₂.

В январе 2026 года заработала ветровая электростанция "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, возведённая саудовской ACWA Power. Ее годовая выработка ожидается на уровне 1 миллиарда кВт·ч, экономия газа - до 220 миллионов кубометров, сокращение выбросов - более 400 тысяч тонн CO₂ в год.

Два крупных проекта запущены, третий строится. Отраслевые прогнозы предполагают, что к 2027 году доля ВИЭ в азербайджанской генерации достигнет 25%, к 2030-му - 30%. Первая волна до конца 2027 года - около 2 ГВт новых мощностей с фокусом на внутренний рынок.

Следующий этап - более 6 ГВт, ориентированных на экспорт и энергоснабжение дата-центров. Речь идет о маршрутах, связывающих Каспийский регион с Европой через Черное море, Турцию и Южный Кавказ. Тут Азербайджан выступает как узловой элемент - своего рода энергетический мост.

Именно поэтому интерес со стороны крупных международных игроков выглядит закономерным. Азербайджан получает технологии, капитал и диверсификацию экономики, партнеры - доступ к стабильным и "чистым" энергоресурсам. Формируется среда, где инвестиции защищены, инфраструктура развивается, а государственная политика остается предсказуемой. На фоне климатических целей Евросоюза и глобального спроса на "зеленую" энергию Южный Кавказ с Азербайджаном в центре становится ключевым региональным узлом новой энергетической карты Евразии.

Проект "Шафаг" стал еще одним примером того, как меняется место Азербайджана в мировой энергетике. Это не про ожидание перемен, а про их создание. Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан не просто реагирует на глобальные изменения, а формирует собственную повестку: привлекает ведущих мировых игроков, создает современную инфраструктуру и выстраивает модель роста, рассчитанную на десятилетия вперед.