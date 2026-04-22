В Джабраиле в рамках проекта "Шафаг" установлен первый солнечный модуль

Инвесторы солнечного энергетического проекта "Шафаг", такие, как bp, SOCAR Green, Фонд развития бизнеса Азербайджана и MVM, сообщили о переходе проекта на следующий этап, начав установку солнечных панелей на строительной площадке в Джабраильском районе.

Как сообщили Day.Az в bp, установка первого солнечного модуля была завершена в начале текущего месяца, и строительные работы продолжаются в соответствии с графиком.

Согласно информации, вице-президент bp по финансовым вопросам региона Азербайджан-Грузия-Турция Надир Иманов отметил, что начало данного этапа является важной вехой в реализации проекта. По его словам, совместно с партнерами основное внимание уделяется безопасному и эффективному выполнению работ. Он подчеркнул, что проект будет способствовать развитию сектора возобновляемой энергетики и декарбонизации операций в регионе, поддерживая энергетический переход Азербайджана.

"Строительные работы по проекту "Шафаг" значительно продвинулись с момента принятия окончательного инвестиционного решения в прошлом году. Поставка и доставка основного оборудования, включая фотоэлектрические модули, опоры и конструктивные элементы, успешно завершены. Также достигнут значительный прогресс в установке опор и трекерных систем - около 30% оборудования уже смонтировано.

Одним из ключевых обязательств является максимальное использование местных ресурсов. В пиковый период строительства ожидается создание около 400 рабочих мест. В настоящее время в проекте задействовано порядка 350 местных работников, из которых 123 - жители, переселенные на освобожденные от оккупации территории", - передает компания.

Подчеркивается, что завершение строительных работ запланировано на 2027 год. Ожидается, что солнечная электростанция мощностью 240 МВт будет производить около 500 ГВт·ч возобновляемой энергии в год.