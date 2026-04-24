Крупный пожар на химзаводе в Индии - ВИДЕО
Сильный пожар произошел на химическом заводе в промышленной зоне Джхагадия GIDC, город Барруч, штат Гуджарат, Индия
Как передает Day.Az, по меньшей мере 16 рабочих получили ранения, некоторые из них - тяжелые, когда в течение нескольких минут над промышленной зоной распространился густой дым и раздались взрывы. Спасатели в течение нескольких часов боролись с пламенем.
В последние недели и месяцы по всему миру было зарегистрировано необычно много инцидентов - пожары, взрывы, сбои в работе систем - на крупных промышленных и энергетических объектах.
