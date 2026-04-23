Президент Ильхам Алиев: Традиция старейшинства в Азербайджане - один из важнейших столпов нашего национального наследия

Традиция старейшинства, опирающаяся на древние морально-нравственные ценности азербайджанского народа, является одним из важнейших столпов нашего национального наследия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам IX Съезда Совета старейшин Азербайджана.

Глава государства отметил, что уважение к старейшинам, выступая фундаментальной ценностью, всегда занимало центральное место как в азербайджанском устном народном творчестве, так и в письменной литературе. "Неслучайно в эпосе "Китаби-Деде Горгуд", отражающем историческое прошлое, традиции нашего народа, почтение к наставлениям и словам старейшин представлено как высшее нравственное качество", - отметил глава государства.