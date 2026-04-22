Состоялся обмен азербайджано-латвийскими документами

22 апреля с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Латвийской Республики Эдгарса Ринкевичса состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Латвией.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев и Президент Эдгарс Ринкевичс приняли "Совместное заявление Президента Азербайджанской Республики и Президента Латвийской Республики".

"Соглашением о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и Министерством внутренних дел Латвийской Республики" обменялись министр внутренних дел Азербайджана Вилаят Эйвазов и государственный секретарь Министерства внутренних дел Димитрис Трофимовс.

"Декларацией о намерениях по сотрудничеству между Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства Латвийской Республики в сфере сельского хозяйства" обменялись министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов и министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе.

"Меморандумом о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Латвийской Республики о сотрудничестве в консульской сфере" обменялись министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

"Меморандумом о взаимопонимании между Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики и Государственной службой защиты растений Латвийской Республики о сотрудничестве в сфере здоровья и защиты растений" обменялись министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов и министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе.

"Планом двустороннего сотрудничества между Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики и Государственной пограничной охраной Латвийской Республики на 2026-2027 годы" обменялись начальник Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев и начальник Государственной пограничной охраны Латвии генерал Гунтис Пуятс.