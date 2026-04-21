"Карабах" подпишет бывшего игрока "Зиря"?

Появилась информация о возможном переходе в "Карабах" бывшего футболиста "Зиря" Салифу Сума, который сейчас выступает за шведский "Мальме".

Как передает Day.Az, İdman.biz обратился за комментарием в пресс-службу агдамского клуба.

В "Карабахе" не стали подтверждать или опровергать информацию о возможном трансфере.

"Если по трансферному вопросу появятся какие-либо новости или будет принято официальное решение, клуб сообщит об этом общественности в установленном порядке", - говорится в заявлении клуба.

На данный момент "Карабах" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана, набрав 56 очков.