Создан чип, способный выдержать условия на поверхности Венеры

Ученые из Университета Южной Калифорнии разработали чип, способный работать при экстремальных температурах до 700 °C без специальных охлаждающих устройств. Благодаря этому электронное устройство может выдержать высокую температуру поверхности Венеры. Результаты исследования опубликованы в Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о мемристоре - наноразмерном элементе, который одновременно хранит данные и участвует в вычислениях. Устройство создано из вольфрама, оксида гафния и графена - материалов, способных выдерживать экстремальные температуры. В ходе испытаний мемристор стабильно работал при 700 °C, и признаков отказа зафиксировано не было.

До сих пор большинство электронных компонентов начинали выходить из строя уже при нагреве около 200 °C, что ограничивало их применение в космосе, энергетике и промышленности. Новая разработка может преодолеть этот барьер.

"Ключевую роль сыграл слой графена. Обычно при нагреве атомы металла начинают перемещаться внутри структуры, что приводит к короткому замыканию и разрушению устройства. Однако графен блокирует этот процесс: атомы вольфрама не могут закрепиться на его поверхности, что предотвращает деградацию", - объяснили ученые.

Как отмечают авторы, эффект был обнаружен случайно, но затем подтвержден с помощью электронной микроскопии и квантового моделирования.

Разработка может найти применение в условиях, где обычная электроника не работает: на поверхности Венеры, в системах геотермального бурения, а также в ядерной и термоядерной энергетике. Исследователи подчеркивают, что до практического внедрения еще далеко, однако сама возможность создания устойчивой к экстремальному нагреву электроники уже подтверждена.