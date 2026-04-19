Трамп пригрозил уничтожить инфраструктуру Ирана

США уничтожат каждую электростанцию и каждый мост в Иране, если он не пойдет на сделку с США.

Как передает Day.Az, об этом Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social.



Также он обвинил Иран в нарушении соглашения о прекращении огня из обстрела французского и британского судов в Ормузском проливе.

"Иран вчера решил стрелять в Ормузском проливе - Полное нарушение нашего Соглашения о прекращении огня! Многие из выстрелов были направлены на французский корабль и грузовое судно из Великобритании. Это было неприятно, не так ли?



Мои представители отправляются в Исламабад, Пакистан - Они будут там завтра вечером для переговоров.



Иран недавно объявил, что они закрывают пролив, что странно, потому что наша БЛОКАДА уже закрыла его. Они помогают нам, не зная об этом, и именно они теряют от закрытого прохода - 500 миллионов долларов в день! Соединенные Штаты ничего не теряют.



На самом деле, многие корабли прямо сейчас направляются в США, Техас, Луизиану и Аляску, чтобы загрузиться, благодаря КСИР, который всегда хочет быть "крутым парнем!"



Мы предлагаем очень справедливую и разумную СДЕЛКУ, и я надеюсь, что они примут ее, потому что, если они этого не сделают, Соединенные Штаты уничтожат каждую электростанцию и каждый мост в Иране. НЕТ БОЛЬШЕ ГОСПОДИНА ДОБРОГО!



Они быстро сдадутся, они легко сдадутся, и если они не примут СДЕЛКУ, для меня будет честью сделать то, что необходимо сделать, что следовало сделать с Ираном другими президентами за последние 47 лет. ПРИШЛО ВРЕМЕНЬ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ИРАНСКОЙ МАШИНЕ УБИЙСТВ!"

Отдельно президент США недоумевает, зачем Иран блокирует Ормузский пролив, если тоже самое уже делают сами американцы. Хотя в реальности США блокируют иранские порты, тогда как Иран блокирует проход всех иностранных судов через пролив.



Напомним, что переговоры США и Ирана пройдут завтра в Исламабаде.