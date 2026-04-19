Зангезурский коридор - очень важный маршрут для Турции. В этом вопросе мы также работаем с Европейским Союзом. После подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией все страны региона будут развиваться. Мы очень близки к этому.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в заявлении для прессы по итогам 5-го Анталийского дипломатического форума (ADF2026). Затем министр предоставил информацию об итогах мероприятия.

Отметив, что осуществляется очень тесная деятельность в целях обеспечения мира на Южном Кавказе, глава турецкой дипломатии подчеркнул роль этого региона в реализации Среднего коридора. По его словам, от стабильности на Южном Кавказе зависит безопасность этого проекта.

Напомним, что организатором ADF2026, состоявшегося под патронажем Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, выступило Министерство иностранных дел Турции. В этом году форум был посвящен теме "Преодоление неопределенностей при планировании будущего".