"Карабах" и "Сабах" сразятся за титул в Премьер-лиге Азербайджана
Футбольная команда "Карабах" примет "Сабах" в одном из главных матчей 28-го тура Мисли Премьер-лиги.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча пройдет сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 19:30.
Перед игрой "Карабах" с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана. "Сабах", набравший 66 очков, лидирует в чемпионате.
Мисли Премьер-лига
Третий круг, 28-й тур
18 апреля
19:30. "Карабах" - "Сабах"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Первин Талыбов, Ингилаб Мамедов
VAR: Турал Гурбанов
AVAR: Джамиль Гулиев
Инспектор судей: Шахин Джафаров
Представитель АФФА: Азер Аскеров
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова
Отметим, что тур завершится 19 апреля.
