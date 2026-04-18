"Карабах" и "Сабах" сразятся за титул в Премьер-лиге Азербайджана

Футбольная команда "Карабах" примет "Сабах" в одном из главных матчей 28-го тура Мисли Премьер-лиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча пройдет сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 19:30.

Перед игрой "Карабах" с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана. "Сабах", набравший 66 очков, лидирует в чемпионате.

Мисли Премьер-лига

Третий круг, 28-й тур

18 апреля

19:30. "Карабах" - "Сабах"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Первин Талыбов, Ингилаб Мамедов

VAR: Турал Гурбанов

AVAR: Джамиль Гулиев

Инспектор судей: Шахин Джафаров

Представитель АФФА: Азер Аскеров

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

Отметим, что тур завершится 19 апреля.