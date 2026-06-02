В ряде аптек Азербайджана выявлены нарушения

В мае 2026 года Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения провел проверки в общей сложности в 56 аптеках.

Об этом Day.Az сообщили в Центре аналитической экспертизы.

Отмечается, что одна проверка была проведена в Баку, а еще 55 - в аптеках других городов и районов республики. Из них 55 проверок были плановыми, одна - внеплановой.

По итогам проверок в 18 аптеках выявлены различные нарушения.

В связи с выявленными нарушениями были составлены соответствующие административные протоколы по статьям 452.1 и 452.3 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики.