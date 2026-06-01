Кобахидзе обсудил с Закиром Гасановым вопросы региональной безопасности

https://news.day.az/politics/1838385.html
Стороны подчеркнули высокий уровень стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией и отметили важность сотрудничества в оборонной сфере.
Кроме того, была подчеркнута важность сохранения мира и стабильности в регионе.
Во встрече также принял участие заместитель премьер-министра Грузии, министр обороны Ираклий Чиковани.
