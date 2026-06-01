В Иране пригрозили ответить на действие Трампа

Иран внесет свои поправки в текст соглашения с США, если американский президент Дональд Трамп попробует изменить его.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Как отметил собеседник агентства, внесение Трампом каких-либо правок в текст соглашения совсем не означает, что Тегеран автоматически их примет, обязательно последует реакция Ирана. По его словам, исламская республика полностью готова и к тому, что соглашение не будет подписано.

В воскресенье газета The New York Times проинформировала, что президент США Дональд Трамп выдвинул более жесткие условия для соглашения с Ираном. По ее информации, обновленные условия были направлены иранской стороне.