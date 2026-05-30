https://news.day.az/sport/1838208.html Плющенко прокомментировал переход сына в сборную Азербайджана
"На самом деле, мне было очень важно, что весь мир спорта поддержал моего сына. Спортивная карьера - короткая, сложная и непредсказуемая. Таких динозавров, как я, который катался на Олимпиаде в 31 год, уже не сыскать", - цитирует İdman.Biz олимпийского чемпиона.
Этим высказыванием Плющенко отреагировал на слова Алексея Ягудина, поддержавшего его сына.
Ранее мы сообщали, что сын Плющенко будет представлять Азербайджан.
