Плющенко прокомментировал переход сына в сборную Азербайджана

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Telegram-канале высказался о переходе своего сына Александра Плющенко в сборную Азербайджана и заявил о важности поддержки этого решения, передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz.

"На самом деле, мне было очень важно, что весь мир спорта поддержал моего сына. Спортивная карьера - короткая, сложная и непредсказуемая. Таких динозавров, как я, который катался на Олимпиаде в 31 год, уже не сыскать", - цитирует İdman.Biz олимпийского чемпиона.

Этим высказыванием Плющенко отреагировал на слова Алексея Ягудина, поддержавшего его сына.

Ранее мы сообщали, что сын Плющенко будет представлять Азербайджан.