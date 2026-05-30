Богатейшие семьи мира сокращают вложения в доллар

Самые состоятельные семьи мира начали снижать долю долларовых активов в своих инвестиционных портфелях на фоне роста госдолга США и геополитической неопределенности.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters, со ссылкой на исследование швейцарского банка UBS.

Согласно опросу, проведенному среди клиентов банка в первом квартале 2026 года, почти половина респондентов намерена сократить зависимость от доллара. Вместо этого инвесторы проявляют повышенный интерес к международным акциям, особенно к ценным бумагам компаний Азиатско-Тихоокеанского региона и Западной Европы.

Средний чистый капитал семей, участвовавших в исследовании, составил около $2,7 млрд. По данным UBS, тенденция наиболее заметна среди зарубежных семейных офисов, однако отдельные признаки дедолларизации наблюдаются и среди американских инвесторов.

Аналитики связывают изменение инвестиционных предпочтений с растущими рисками для мировой экономики и стремлением крупных капиталов к большей диверсификации активов.