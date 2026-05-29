Полиция Гааги задержала 28-летнего мужчину после инцидента в здании городской мэрии, где он заявил, что у него при себе находится взрывное устройство.

Как передает Day.Az, мужчина вошел в здание мэрии с рюкзаком и сообщил сотрудникам охраны о якобы имеющейся у него бомбе.

В результате инцидента было принято решение об эвакуации здания мэрии, а также прилегающих улиц и объектов.

На место были направлены подразделения службы специальных операций и переговорщики, которые вступили в контакт с мужчиной. Отмечается, что он сотрудничал с полицией. В ходе проверки взрывчатых веществ при нем обнаружено не было.

По информации полиции, задержанный ранее был известен правоохранительным органам как человек с неустойчивым поведением.