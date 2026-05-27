В Джалилабаде на ходу загорелся грузовик

Накануне в Джалилабаде произошел пожар в грузовом автомобиле, перевозившем сено.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент был зафиксирован в селе Гаразенджир Джалилабадского района.

Во время движения сено в грузовой части автомобиля внезапно загорелось. Заметив возгорание, водитель направил машину к ближайшей автомойке и попытался с помощью воды предотвратить распространение огня.

Отметим, что в результате пожара часть автомобиля пришла в негодность, однако водительскую кабину и моторный отсек удалось спасти.

В результате инцидента пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.

Представляем кадры с места происшествия.

