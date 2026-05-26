Президент Швейцарии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
От имени Федерального Совета Швейцарии и швейцарского народа передаю Вам и Вашему народу свои искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики. Также выражаю свои наилучшие пожелания счастливого и успешного будущего для Вашей страны и Вашего народа.
Между Азербайджаном и Швейцарией существуют прочные двусторонние связи. Уверен, что с учетом позитивных перемен на Южном Кавказе эти наши связи будут конструктивно развиваться и в предстоящие годы.
Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".
