Президент Швейцарии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени Федерального Совета Швейцарии и швейцарского народа передаю Вам и Вашему народу свои искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики. Также выражаю свои наилучшие пожелания счастливого и успешного будущего для Вашей страны и Вашего народа.

Между Азербайджаном и Швейцарией существуют прочные двусторонние связи. Уверен, что с учетом позитивных перемен на Южном Кавказе эти наши связи будут конструктивно развиваться и в предстоящие годы.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".