Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Будет дуть северо-западный ветер, который днем сменится юго-восточным.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 17-19, днем - 23-28 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 757 до 763 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-55%.

В большинстве районов Азербайджана ожидается преимущественно без осадков, однако днем в некоторых восточных районах прогнозируются дожди. Местами осадки могут быть кратковременными и интенсивными, возможны грозы и град. Ночью и утром в отдельных местах ожидается туман. Будет дуть западный ветер, местами временами усиливающийся.

Температура воздуха в районах ночью составит 14-18, днем - 25-30 градусов тепла, в горах ночью - 6-11, днем - 17-22, местами до 25 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az