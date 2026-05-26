Фонд Гейдара Алиева и Китайская музыкальная консерватория обсудили сферы сотрудничества

В Пекине обсуждены перспективы сотрудничества между Фондом Гейдара Алиева и Китайской музыкальной консерваторией.

Как передает Day.Az, секретарь Коммунистической партии этого музыкального учебного заведения Ван Сюдон (Wang Xudong) выразил удовлетворение существующими связями с Фондом Гейдара Алиева. Ван Сюдон отметил, что Китайская музыкальная консерватория является одним из престижных высших учебных заведений страны в сфере музыкального образования. Он подчеркнул важность сотрудничества с Азербайджаном в области музыкального искусства. В ходе беседы были обсуждены возможности совместной деятельности с Фондом Гейдара Алиева в данном направлении.

Представитель Фонда Гейдара Алиева, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Китай Солтан Мамедов отметил эффективные результаты проектов, реализуемых Фондом по популяризации китайского языка и культуры в Азербайджане. Было подчеркнуто, что популяризация азербайджанской национальной музыки в стране с богатым культурным наследием, такой как Китай, будет способствовать дальнейшему укреплению культурных связей между двумя народами.

На встрече состоялся обмен мнениями со студентами и профессорско-преподавательским составом об азербайджанском музыкальном наследии, национальных музыкальных инструментах, мугаме, джазе, этно-джазе и традициях азербайджанского джаза, были исполнены различные образцы азербайджанской музыки. Состоялась презентация книг об азербайджанской культуре, подаренных Фондом Гейдара Алиева Китайской музыкальной консерватории.

В то же время деятели искусств Азербайджана провели мастер-классы для китайских студентов. Известный китайский исполнитель на зурне Чжан Цяньюань исполнил фрагменты азербайджанских мелодий, которые он изучил во время поездки в Азербайджан, и поделился своими впечатлениями о культуре страны.