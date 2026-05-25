В Аздраме начались репетиции нового спектакля

В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре начались репетиции спектакля "Мужчина и женщина" по одноименному произведению заслуженного деятеля искусств Али Амирли, сообщили Day.Az в пресс-службе Аздрамы.

Постановка будет представлена на сцене имени Аббаса Мирзы Шарифзаде. Режиссёром спектакля выступил Вюгар Мамедов, художником-постановщиком - Эльдар Нагиев, художником по костюмам - Рамзия Исмайлова, музыкальным оформителем - Камиль Исмайылов, художником по свету - Рафаэль Гасанов, хореографом-постановщиком - Лала Гаджиева, ассистентом режиссёра - Джейран Башаран.

Директор театра, заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров поздравил творческий коллектив с началом работы над новой постановкой и пожелал успехов.

В спектакле задействованы актёры Рамин Шихалиев, Вюсал Мустафаев и Самира Ханларова.

В центре сюжета - супруги, семейный союз которых уже долгое время находится на грани распада. Муж и жена стали чужими друг другу, утратив духовную близость, любовь и уважение, а их отношения продолжаются лишь формально.

