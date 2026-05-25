Майа Санду поздравила Президента Ильхама Алиева
Президент Республики Молдова Майя Санду направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент.
От имени народа Молдовы сердечно поздравляю Вас и народ Азербайджана с Днем независимости Вашей страны.
По случаю этого праздника желаю Вам, Вашей семье и народу Азербайджана мира и процветания. Молдова надеется на прочный мир на Южном Кавказе, и мы верим, что диалог и сотрудничество являются самым надежным путем, ведущим к стабильности и прогрессу.
Азербайджан всегда был надежным другом Молдовы, и я с нетерпением ожидаю продолжения нашего диалога.
Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре