UFC нашел замену бою Веттори - Наурдиев для турнира в Баку
UFC, судя по всему, оперативно нашел замену выпавшему бою Марвин Веттори - Исмаил Наурдиев на турнире в Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, MMA-инсайдер Стив Данкан в соцсетях сообщил, что в кард UFC Fight Night Baku добавлен поединок между Кааном Офли и Хавьером Рейесом.
Бой пройдет в полулегком весе. Офли представляет Австралию, но имеет турецкие корни. 32-летний боец родился в Мельбурне и выступает в UFC под прозвищем Genghis. Его соперником станет Хавьер Рейес представляет Австралию.
Ранее стало известно, что Марвин Веттори выбыл из карда бакинского турнира из-за травмы. Итальянец должен был встретиться с Исмаилом Наурдиевым в среднем весе, однако получил повреждение ребра во время подготовки и не сможет выступить 27 июня.
При этом официально UFC пока не объявил, останется ли Наурдиев в карде с новым соперником или его бой будет перенесен. Не исключено, что американский промоущен перенесет бой Наурдиев - Веттори на один из последующих турниров.
Турнир UFC Fight Night Baku состоится 27 июня на Национальной гимнастической арене. Главным событием вечера станет бой Рафаэля Физиева против Мануэля Торреса в легком весе.
Предварительный основной кард:
Легкий вес: Рафаэль Физиев (Азербайджан) - Мануэль Торрес (Мексика)
Средний вес: Шарабутдин Магомедов (Россия) - Мишель Перейра (Бразилия)
Средний вес: Икрам Алискеров (Россия) - Брунно Феррейра (Бразилия)
Наилегчайший вес: Асу Алмабаев (Казахстан) - Чарльз Джонсон (США)
Средний вес: Михал Олексейчук (Польша) - Абусупиян Магомедов (Германия)
Средний вес: Исмаил Наурдиев (Австрия) - соперник уточняется
Предварительный кард:
Тяжелый вес: Ризван Куниев (Россия) - Тайрелл Форчун (США)
Средний вес: Нурсултон Рузибоев (Узбекистан) - Андрей Пуляев (Россия)
Полутяжелый вес: Джулиус Уокер (США) - Абдул-Рахман Яхьяев (Турция)
Легчайший вес: Бекзат Алмахан (Казахстан) - Жан Мацумото (Бразилия)
Полусредний вес: Даниил Донченко (Украина) - Андреас Густафссон (Швеция)
Легкий вес: Назим Садыхов (Азербайджан) - Матеус Камило (Бразилия)
Полусредний вес: Фарман Гасанов (Азербайджан) - Эрик Нолан (США)
Полулегкий вес: Каан Офли (Австралия) - Хавьер Рейес (Колумбия)
Добавим, что окончательная расстановка боев может измениться ближе к турниру.
