Какой будет погода завтра в Азербайджане?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, днем в некоторых местах возможны дожди и грозы. Северо-западный ветер к вечеру сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 16-18° тепла, днем - 22-27° тепла. Атмосферное давление достигнет 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 55-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки. В отдельных районах они могут усилиться, возможны грозы, град, а в высокогорных районах - снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами ожидается туман. Западный ветер в некоторых районах временами будет усиливаться.

Температура воздуха в районах ночью составит 14-18° тепла, днем - 23-28° тепла, в горах ночью - 4-9° тепла, днем - 12-17°, местами до 20-23° тепла.