Xiaomi предупредила о дальнейшем росте цен на смартфоны

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь предупредил о дальнейшем росте цен на смартфоны на фоне удорожания ключевых компонентов, включая память и накопители. Тенденция сохранится как минимум в течение ближайших двух лет, сообщает GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Выступая на презентации нового смартфона Xiaomi 17 Max, Цзюнь отметил, что пользователям, привыкшим регулярно обновлять устройства, не стоит откладывать покупку следующей модели. Глава Xiaomi подчеркнул, что производители уже сталкиваются с устойчивым ростом себестоимости мобильной электроники.

Xiaomi одной из первых публично предупредила рынок о повышении цен на память еще в прошлом году. С тех пор удорожание компонентов продолжило усиливаться, оказывая давление на стоимость производства смартфонов и другой потребительской техники.

В Xiaomi заявляют, что пытаются сдерживать рост розничных цен за счет оптимизации цепочек поставок и внутренних технологических улучшений. Компания стремится компенсировать часть издержек самостоятельно, а не полностью перекладывать их на покупателей. Однако сохранить прежний уровень цен становится все сложнее по мере дальнейшего подорожания памяти.