Самолëт сбил девушку прямо в воздухе - ВИДЕО
В Австрии легкомоторный самолëт на огромной скорости влетел в парашют парапланеристки, после чего она камнем полетела вниз.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В итоге её спас запасной парашют, а пилот благополучно приземлился.
Представляем вашему вниманию данное видео:
