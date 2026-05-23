Samsung задумалась о смартфоне с вытягивающимся экраном

Samsung продолжает экспериментировать с новыми форм-факторами смартфонов и зарегистрировала патенты на устройства с выдвижными и сворачивающимися дисплеями. Как сообщает GizmoChina, документы описывают несколько концепций смартфонов, способных увеличивать размер экрана за счет подвижных механизмов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Один из вариантов внешне напоминает обычный смартфон, однако вместо складной конструкции экран может расширяться по горизонтали. После выдвижения устройство получает более широкую рабочую область, которая может использоваться для многозадачности, игр и просмотра видео.

Вторая концепция предполагает полностью скрытый внутри корпуса дисплей. При растяжении корпуса экран выдвигается наружу и открывает большую площадь изображения. По замыслу Samsung, такое решение должно лучше защищать гибкий экран от ударов и царапин, когда устройство находится в компактном состоянии.

Также в патентах упоминаются датчики, способные определять степень раскрытия экрана и скорость его движения. Эти данные могут использоваться системой для автоматической настройки интерфейса в зависимости от размера и положения дисплея.

Пока речь идет лишь о патентных разработках. Многие подобные концепции так и не доходят до коммерческих устройств.