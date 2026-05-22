SpaceX отложила первый тест новой версии своей ракеты-носителя

Компания SpaceX отменила первый тестовый запуск новой версии ракеты Starship.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице компании в социальной сети X.

Стартовое окно для испытания длилось 90 минут и открывалось с 2:30 по бакинскому времени в пятницу, однако менее чем за 20 минут до его завершения запуск был отменен.

В рамках миссии планировалось протестировать новое поколение системы - ракету-носитель Super Heavy и корабль Starship с обновленными двигателями.

Предполагалось, что ракета достигнет заданной высоты, после чего произойдет разделение ступеней и приводнение ускорителя в Мексиканском заливе.

Сам корабль должен был выйти в космос и выполнить ряд маневров для проверки конструкции на предельные нагрузки.