Король Марокко направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Короля Марокко Мухаммед VI направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Ваше превосходительство, дорогой Брат.
С большим удовольствием выражаю Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, Вашему народу - дальнейшего прогресса и процветания.
Высоко ценю тесные отношения между Королевством Марокко и Азербайджанской Республикой.
Наше сотрудничество укрепляется благодаря нашей решимости углублять его и выстраивать особое партнерство, отвечающее стремлениям граждан наших братских стран".
