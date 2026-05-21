Петр Павел поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Чешской Республики Петр Павел направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
Позвольте выразить Вам и Вашему народу искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.
Чешская Республика высоко ценит отношения с Азербайджанской Республикой и еще раз подтверждает свою заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества. Мы высоко оцениваем устойчиво развивающиеся отношения между нашими странами в энергетической, промышленной, торговой, инвестиционной, научной и образовательной сферах и уверены, что наше партнерство будет выгодно обеим странам. Мы также высоко ценим важную роль Азербайджана как партнера, вносящего вклад в стабильность и сотрудничество в более обширном регионе.
Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, успехов, народу Азербайджана - мира и процветания".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре