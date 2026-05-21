В Карабахе применяются модель "15-минутный город" и подход "зеленый город"

В освобожденных от оккупации городах Азербайджана применяются модель "15-минутный город" и подход "зеленый город".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник отдела Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рамиль Джахангиров в ходе выступления на сессии "Реконструкция градостроительства: как мы создали инновационную лабораторию для городской трансформации в Азербайджане", организованной в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По его словам, при подготовке генеральных планов наряду с планированием определялись также будущие направления развития городов и основные принципы. В направлении разработки генеральных планов было организовано сотрудничество с компанией Chapman Taylor:

"Работа по городам Шуша и Джебраил велась совместно. По городам Зангилан, Губадлы и Кяльбаджар мы работали с компанией SAI Partners. Основной целью в этом процессе было перепланирование полностью разрушенных территорий и создание городов на основе правильной модели развития. Этот подход касается не только городов, но и других населенных пунктов. При этом наряду с планированием определялись будущие направления развития городов и основные принципы.

Каждый из городов Зангезурского региона - Зангилан, Губадлы и Кяльбаджар - спроектирован в разном архитектурном стиле. Однако во всех случаях эти стили были адаптированы к общему облику городов и природной среде. Например, для города Кяльбаджар совместно с SAI Partners был выбран "альпийский" стиль. Хотя в советский период в городе не было такого архитектурного подхода, видно, что этот стиль соответствует горному рельефу и окружающему ландшафту. В Зангилане уже реализуются проекты, связанные с новыми жилыми кварталами. Основная цель этих проектов - обеспечить возвращение людей, которые много лет назад были вынуждены покинуть родные земли. Поэтому города строятся безопасными, комфортными и благоприятными для проживания. Именно этой цели служат все градостроительные стандарты. В настоящее время в городах применяются модель "15-минутный город" и подход "зеленый город". На многих территориях первые жилые кварталы, школы и детские сады уже построены или находятся в стадии строительства".

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, "зеленая" урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума "Умные города, устойчивые к изменению климата" СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся "Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений" (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.