Развитие городов оценивается не стратегиями, а их практической реализацией

Развитие городов оценивается не по стратегиям, а по их практической реализации, и для успеха важны четкое видение и системный подход.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмуд на мероприятии "Городская цепочка создания стоимости в действии: реализация проектов умных и устойчивых городов в Азербайджане", прошедшем в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Он сообщил, что после перехода Управления "Ичеришехер" на новый этап реформ была разработана трехлетняя стратегия трансформации под названием "Умный заповедник".

"Стратегия объединяет в единую систему управление сохранением исторического наследия, цифровую трансформацию, модернизацию инфраструктуры, развитие туризма, государственные услуги, устойчивость и ориентированное на сообщество управление", - отметил он.

По его словам, речь идет не только о концептуальном подходе.

"От крупных инфраструктурных проектов до реставрации фасадов, от управления мобильностью до модернизации музеев, от госуслуг до цифровых систем - реализуется широкий портфель взаимосвязанных проектов на основе более системной и проектно-ориентированной модели управления", - заявил он.

Р.Махмуд подчеркнул, что Ичеришехер - это не только историческое место, включенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но и живое городское пространство с жителями, бизнесом, туристами и полноценными процессами городского управления.

"Многие годы исторические города управлялись либо как музейные территории, либо на основе разрозненных подходов. Эта модель больше не является устойчивой", - добавил он.

По его словам, подход "Умный заповедник" означает не просто цифровизацию, а создание интегрированной городской экосистемы.

"В исторических городах технологии должны оставаться на втором плане, а на первом - культура, архитектура и сообщество", - отметил он.

Он сообщил, что одним из первых шагов стало создание цифровой кадастровой системы.

"Впервые объединены данные о зданиях, землепользовании, общественных пространствах, инженерной и коммунальной инфраструктуре на единой цифровой платформе. Это значительно улучшило планирование, координацию и оперативное управление", - сказал он.

Также внедрено "умное" управление мобильностью.

"В Ичеришехер введены цифровой контроль въезда транспорта, регулируемые зоны парковки, автоматизированные платежные системы и усиленные механизмы контроля. Это снизило транспортную нагрузку и повысило комфорт пешеходов", - отметил он.

По его словам, цифровые госуслуги и коммуникация с жителями остаются приоритетом.

"Создан централизованный сервисный центр, где граждане могут подавать обращения, отслеживать их и напрямую взаимодействовать с администрацией", - сообщил он.

Также запущено мобильное приложение "İçərişəhər".

"Туристы получают навигацию, информацию о музеях и маршрутах, жители - доступ к услугам и возможность сообщать о проблемах", - добавил он.

Он сообщил о планах внедрения умных камер и систем мониторинга.

"Они позволят в реальном времени отслеживать состояние общественных пространств и управлять рисками для объектов наследия", - отметил он.

Кроме того, расширяется сотрудничество с финансовыми и технологическими партнерами.

"Подписан меморандум с Birbank о создании интегрированной экосистемы городских услуг - транспорт, платежи, билеты, бронирования и культурные сервисы в единой цифровой среде", - заявил он.

Он подчеркнул, что все проекты взаимосвязаны.

"Цифровизация поддерживает сохранение наследия, наследие развивает туризм, туризм усиливает бизнес, культура формирует идентичность, а доверие обеспечивает устойчивость", - добавил Махмуд.

В заключение он отметил, что ключевой задачей исторических городов является баланс между модернизацией и сохранением аутентичности.

"Если исторические города смогут объединить инновации, наследие и человекоцентричное управление, они станут одной из сильнейших моделей городов будущего", - подчеркнул он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.