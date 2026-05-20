https://news.day.az/sport/1835910.html Самый быстрый нокаут в профессиональном боксе - ВИДЕО Видео самого быстрого нокаута в профессиональном боксе за последние годы расходится по соцсетям. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Мангейме, Германия, немецкий и пока непобежденный 26-летний боксёр Виктор Юрк нокаутировал колумбийца Эдвина Кастильо в течение пяти секунд их боя в тяжелом весе (технически 15 секунд, из которых 10 секунд занял отсчёт судьи).
До рекорда поставленного в марте 1997 года не хватило 2 секунды, но зато видео того нокаута (https://www.sports.ru/boxing/blogs/3381143.html) явно уступает по качеству видео мая 2026 года.
