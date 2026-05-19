Шакил О’Нил выполнил давнее обещание матери

Легендарный баскетболист Шакил О'Нил выполнил обещание, данное матери, и в 54 года получил вторую магистерскую степень.

Как передает Day.Az, видео с церемонии распространилось в социальных сетях.

Еще в 1992 году Шакил О'Нил оставил университет ради карьеры в NBA, однако пообещал матери однажды вернуться к учебе. Теперь звезда баскетбола окончил магистратуру по гуманитарным наукам, посвятив свою диссертацию спортивному наставничеству через призму "Одиссеи" Гомера.