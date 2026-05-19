В рамках WUF13 проходит панельная сессия на тему "Творческие города ЮНЕСКО и устойчивое городское развитие"

В рамках Всемирного форума городов (WUF13) проходит панельная сессия на тему "Творческие города ЮНЕСКО и устойчивое городское развитие", организованная министерством культуры Азербайджана и ЮНЕСКО.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе сессии обсуждаются вопросы роли креативных городов в устойчивом развитии городов, расширения культурного сотрудничества и интеграции культурной политики в стратегии городского развития.

На панельной дискуссии рассматриваются направления развития творческих индустрий, сохранения культурного наследия и усиления вклада культуры в обеспечение устойчивости городов.

Отметим, что сегодня третий день WUF13, проходящей в Баку.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.

