В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о номинации Рубика Варданяна на премию Гавела.

Пятеро "правозащитников" (среди которых, конечно же, представитель "древнего и страдающего" армянского народа) с лицами, полными вселенской скорби и собственной значимости, совершили исторический прорыв в области абсурда. Они выдвинули Рубена Варданяна на Премию имени Вацлава Гавела в области прав человека 2026 года.

Да-да, речь идет о том самом Варданяне - главном "гуманисте" современности, чья тяга к защите угнетенных измеряется исключительно миллиардами в офшорах и строчками в Forbes. По всей видимости, в представлении номинаторов виртуозный перевод денег со счета на счет теперь официально приравнивается к тяжелой правозащитной миссии.

Однако финансовые махинации - лишь прелюдия. Главный "подвиг" этого персонажа - его эпичные гастроли в Карабахе в роли "госминистра" сепаратистов. Кто бы мог подумать, что кратчайший путь к европейской премии лежит через разжигание конфликта и амплуа местечкового диктатора?

Логичным завершением этой трагикомедии стало то, что сегодня "борец за свободу" вынужденно сменил пятизвездочные отели на куда более скромные казенные апартаменты в бакинской тюрьме. Именно там, в тишине и вдали от любимых активов, его "гений", очевидно, окончательно раскрылся для упомянутой пятерки заступников. Теперь его пытаются представить миру как настоящего узника совести... Хотя, скорее, речь идет об узнике собственной жадности - что для европейских премий сегодня, похоже, уже одно и то же.