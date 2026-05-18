Китай считает приоритетом строительство инновационных и"зеленых" городов - специальный представитель Си Цзиньпина
Китай считает приоритетом строительство инновационных, "зеленых", устойчивых, умных и современных городов.
Как передает Day.Az, об этом заявил специальный представитель Председателя КНР Си Цзиньпина, член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, вице-премьер Государственного совета КНР Чжан Гоцин на Саммите лидеров в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов.
Китайский представитель заявил, что в стране процесс урбанизации осуществляется на основе человекоцентрированного подхода, а качество городской инфраструктуры неуклонно повышается.
"Китай проводит масштабные реформы по оптимизации городских структур, "зеленому" переходу, сохранению культурного наследия и повышению эффективности управления.
Мы укрепляем основы городской безопасности и развиваем модель урбанизации с китайской спецификой", - добавил он.
Китайский представитель напомнил, что в этом году будет отмечаться десятилетие принятия Новой городской повестки дня ООН, и заявил, что Китай готов вместе со всеми сторонами строить более зеленое и безопасное будущее городов.
Он также подчеркнул, что города улучшают жизнь, а сотрудничество делает будущее более перспективным.
