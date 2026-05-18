Пентагон разработал планы нанесения ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп в минувшие выходные обсудил с командой по национальной безопасности возможные дальнейшие шаги в отношении Ирана.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на телеканал CNN.

Встреча состоялась в гольф-клубе американского лидера в штате Вирджиния. В ней приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и специальный представитель президента США Стив Уиткофф.

Как отмечает CNN, в ближайшие дни глава Белого дома может провести еще одну встречу с представителями национальной безопасности.

По информации телеканала, Министерство обороны США подготовило несколько вариантов возможных ударов на случай, если Вашингтон примет решение о возобновлении военных операций против Ирана.

Среди потенциальных целей рассматриваются энергетические объекты страны и ключевые инфраструктурные сооружения.