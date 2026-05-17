WUF13 - важная платформа для решения городских проблем и устойчивого развития

13-я сессия Всемирного городского форума (WUF13) является важной площадкой для обсуждения и решения актуальных городских проблем.

Как передает Day.Az, об этом сказал в воскресенье Trend директор по устойчивому развитию Национального агентства Афганистана по охране окружающей среды Джавидулла Хамед в кулуарах форума в Баку.

По его словам, форум предоставляет странам и лидерам возможность совместно обсуждать вопросы городского планирования, изменения климата, экологии и устойчивого развития.

Хамед подчеркнул, что WUF13 является важной платформой для выработки решений, связанных с безопасной жизненной средой и обеспечением доступного жилья, особенно для уязвимых групп населения и местных сообществ.

Он отметил, что сотрудничество и инициативы, формируемые в рамках форума, могут способствовать расширению доступа людей к базовым услугам, созданию новых рабочих мест и развитию "зеленой" занятости.

"Афганистан является одной из наиболее уязвимых стран с точки зрения городского развития. Неформальные поселения, дефицит инфраструктуры и другие проблемы урбанизации остаются серьезными вызовами. Такие международные форумы и механизмы финансовой поддержки могут помочь стране продвигаться к достижению целей устойчивого развития", - сказал он.