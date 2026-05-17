Названа причина невозможности заменить Ормузский пролив

Ормузский пролив в ближайшие годы сохранит статус ключевого маршрута поставок нефти и газа на мировой рынок.

По информации издания, государства Персидского залива начали рассматривать возможность строительства новых трубопроводов на фоне напряженности между США, Израилем и Ираном.

Эксперты отмечают, что технически снизить зависимость от Ормузского пролива возможно, однако реализация подобных проектов потребует значительных финансовых вложений. При этом новые трубопроводы не смогут обеспечить объемы поставок, сопоставимые с морскими перевозками через пролив.

Наиболее сложной остается ситуация с экспортом сжиженного природного газа. Поставки СПГ из Катара и других стран региона практически полностью зависят от морских маршрутов, а альтернативы в виде трубопроводов для них малопригодны.

Аналитики считают, что даже при создании новых маршрутов страны смогут лишь частично сократить зависимость от Ормузского пролива. Полностью заменить его как главный мировой энергетический коридор в ближайшие годы не получится.