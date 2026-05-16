В Вене проходит финал "Евровидения-2026"

В Вене проходит финал "Евровидения-2026".

Как сообщает Day.Az, всего в финале участвуют представители 25 стран:

  • Дания: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem
  • Германия: Sarah Engels - Fire
  • Израиль: Noam Bettan - Michelle
  • Бельгия: ESSYLA - Dancing on the Ice
  • Албания: Alis - Nân
  • Греция: Akylas - Ferto
  • Украина: LELÉKA - Ridnym
  • Австралия: Delta Goodrem - Eclipse
  • Сербия: LAVINA - Kraj Mene
  • Мальта: AIDAN - Bella
  • Чехия: Daniel Zizka - CROSSROADS
  • Болгария: DARA - Bangaranga
  • Хорватия: LELEK - Andromeda
  • Великобритания: LOOK MUM NO COMPUTER - Eins, Zwei, Drei
  • Франция: Monroe - Regarde !
  • Молдова: Satoshi - Viva, Moldova!
  • Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin
  • Польша: ALICJA - Pray
  • Литва: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más
  • Швеция: FELICIA - My System
  • Кипр: Antigoni - JALLA
  • Италия: Sal Da Vinci - Per Sempre Sì
  • Норвегия: JONAS LOVV - YA YA YA
  • Румыния: Alexandra Căpitănescu - Choke Me
  • Австрия: COSMÓ - Tanzschein

Новость обновляется