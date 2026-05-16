В Вене проходит финал "Евровидения-2026" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Как сообщает Day.Az, всего в финале участвуют представители 25 стран:
- Дания: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem
- Германия: Sarah Engels - Fire
- Израиль: Noam Bettan - Michelle
- Бельгия: ESSYLA - Dancing on the Ice
- Албания: Alis - Nân
- Греция: Akylas - Ferto
- Украина: LELÉKA - Ridnym
- Австралия: Delta Goodrem - Eclipse
- Сербия: LAVINA - Kraj Mene
- Мальта: AIDAN - Bella
- Чехия: Daniel Zizka - CROSSROADS
- Болгария: DARA - Bangaranga
- Хорватия: LELEK - Andromeda
- Великобритания: LOOK MUM NO COMPUTER - Eins, Zwei, Drei
- Франция: Monroe - Regarde !
- Молдова: Satoshi - Viva, Moldova!
- Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin
- Польша: ALICJA - Pray
- Литва: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más
- Швеция: FELICIA - My System
- Кипр: Antigoni - JALLA
- Италия: Sal Da Vinci - Per Sempre Sì
- Норвегия: JONAS LOVV - YA YA YA
- Румыния: Alexandra Căpitănescu - Choke Me
- Австрия: COSMÓ - Tanzschein
