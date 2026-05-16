ДТП в Кяльбаджаре, есть пострадавшие

На дороге Тоганалы-Кяльбаджар произошло ДТП. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Teleqraf.az, авария произошла в направлении села Тоганалы. Так, автомобиль марки VAZ 2107 столкнулся с другой машиной. В результате ДТП травмы получили житель Гёйгёльского района Ибад Велиев 1969 года рождения и еще два человека. По факту начато расследование.