ДТП в Кяльбаджаре,

На дороге Тоганалы-Кяльбаджар произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Teleqraf.az, авария произошла в направлении села Тоганалы.

Так, автомобиль марки VAZ 2107 столкнулся с другой машиной.

В результате ДТП травмы получили житель Гёйгёльского района Ибад Велиев 1969 года рождения и еще два человека.

По факту начато расследование.