Азербайджанские мотивы в сердце Праги

В пражской галерее Místečko открылась персональная выставка азербайджанской художницы Ульвии Иман Blue Forests, Silent Waters, которая продлится до 20 мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, экспозиция собрала представителей пражской богемы - художников, поэтов и режиссеров, а также представителей азербайджанской диаспоры и дипломатических миссий Азербайджана и Турции в Чехии.

Выставка вышла за пределы галерейного пространства: во внутреннем дворике, под диджей-сет и в атмосфере импровизированной палатки, звучала азербайджанская музыка. Она стала не просто сопровождением экспозиции, а своеобразным продолжением живописи в звуке.

Особенно ярко это ощущалось в перекличке музыкального оформления с сюжетами самих работ - сценой свадьбы на одном из полотен и ассоциациями с "palatka toyu", возникавшими во время танцев во дворике галереи. Картина "Мейхана" и другие колоритные работы органично сочетались с музыкальным действом, создавая единое художественное пространство.

В работах Ульвии Иман национальный код тонко и органично вплетен в современный язык искусства.

Особое внимание посетителей привлек автопортрет художницы с надписью: "Artıq mən heç vaxt tənha qalmayacağam..."