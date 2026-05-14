Азербайджанская спортсменка завоевала серебряную медаль чемпионата Европы Азербайджанская спортсменка Хадиджа Гурбанзаде (49 кг) провела финальную схватку на чемпионате Европы по борьбе U17, который проходит в Болгарии. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наша спортсменка встретилась на ковре с представительницей Украины Оленой Колубой.
