Азербайджанская спортсменка завоевала серебряную медаль чемпионата Европы

Азербайджанская спортсменка Хадиджа Гурбанзаде (49 кг) провела финальную схватку на чемпионате Европы по борьбе U17, который проходит в Болгарии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наша спортсменка встретилась на ковре с представительницей Украины Оленой Колубой. Поединок завершился поражением нашей соотечественницы со счетом 0:10.

Таким образом, уступив в решающей встрече, Хадиджа Гурбанзаде завершила континентальное первенство на втором месте и принесла в копилку сборной Азербайджана серебряную медаль.